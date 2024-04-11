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77th Festival de Cannes: The films of the Official Selection 2024

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By on Culture/Arts, Features, Film & TV, News

Discover the list of feature films selected in Competition, Un Certain Regard, Out of Competition, Midnight Screenings, Cannes Premiere and Special Screenings.

In Competition

Opening Film

LE DEUXIÈME ACTE by Quentin DUPIEUX – Out of Competition
(THE SECOND ACT)

THE APPRENTICE by Ali ABBASI

MOTEL DESTINO by Karim AÏNOUZ

BIRD by Andrea ARNOLD

EMILIA PEREZ by Jacques AUDIARD

ANORA by Sean BAKER

MEGALOPOLIS by Francis Ford COPPOLA

THE SHROUDS by David CRONENBERG

THE SUBSTANCE by Coralie FARGEAT

GRAND TOUR by Miguel GOMES

MARCELLO MIO by Christophe HONORÉ

FENG LIU YI DAI by JIA Zhang-Ke
(CAUGHT BY THE TIDES)

ALL WE IMAGINE AS LIGHT by Payal KAPADIA

KINDS OF KINDNESS by Yórgos LÁNTHIMOS

L’AMOUR OUF by Gilles LELLOUCHE

DIAMANT BRUT by Agathe RIEDINGER |  1er film
(WILD DIAMOND)

OH CANADA by Paul SCHRADER

LIMONOV – THE BALLAD by Kirill SEREBRENNIKOV

PARTHENOPE by Paolo SORRENTINO

PIGEN MED NÅLEN by Magnus VON HORN
(THE GIRL WITH THE NEEDLE)

UN CERTAIN REGARD

NORAH  by Tawfik ALZAIDI

THE SHAMELESS  by Konstantin BOJANOV

LE ROYAUME by Julien COLONNA | 1st film

VINGT DIEUX ! by Louise COURVOISIER | 1st film

LE PROCÈS DU CHIEN by Laetitia DOSCH | 1st film
(WHO LET THE DOG BITE?)

GOU ZHEN by GUAN Hu
(BLACK DOG)

THE VILLAGE NEXT TO PARADISE by Mo HARAWE | 1st film

SEPTEMBER SAYS by Ariane LABED | 1st film

L’HISTOIRE DE SOULEYMANE by Boris LOJKINE

THE DAMNED by Roberto MINERVINI

ON BECOMING A GUINEA FOWL by Rungano NYONI

BOKU NO OHISAMA by Hiroshi OKUYAMA
(MY SUNSHINE)

SANTOSH by Sandhya SURI

VIET AND NAM by TRUONG Minh Quý

ARMAND by Halfdan ULLMANN TØNDEL | 1st film

OUT OF COMPETITION

SHE’S GOT NO NAME by CHAN Peter Ho-Sun

HORIZON, AN AMERICAN SAGA by Kevin COSTNER

RUMOURS by Evan JOHNSON, Galen JOHNSON, Guy MADDIN

FURIOSA : A MAD MAX SAGA by George MILLER

MIDNIGHT SCREENINGS

TWILIGHT OF THE WARRIOR WALLED IN by Soi CHEANG

THE SURFER by Lorcan FINNEGAN

LES FEMMES AU BALCON by Noémie MERLANT
(THE BALCONETTES)

I, THE EXECUTIONER by RYOO Seung Wan

CANNES PREMIERE

EVERYBODY LOVES TOUDA by Nabil AYOUCH

C’EST PAS MOI by Leos CARAX                                                                 

EN FANFARE by Emmanuel COURCOL
(THE MATCHING BANG)

MISÉRICORDE by Alain GUIRAUDIE

LE ROMAN DE JIM by Arnaud LARRIEU and Jean-Marie LARRIEU

RENDEZ-VOUS AVEC POL POT by Rithy PANH

SPECIAL SCREENINGS

LE FIL by Daniel AUTEUIL

ERNEST COLE, LOST AND FOUND by Raoul PECK

THE INVASION  by Sergei LOZNITSA

APPRENDRE by Claire SIMON

LA BELLE DE GAZA by Yolande ZAUBERMAN

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